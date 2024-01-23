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Орлов: “Кадис” бьется за выживание, а здесь “Спартак”! Абаскаль даже не выбирал

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Популярный футбольный комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему главный тренер московского “Спартака” Гильермо Абаскаль не возглавил испанский “Кадис”.
Фото: ФК "Спартак"
– Ну что такое “Кадис”? Это команда, которая бьется за выживание. А здесь “Спартак”! Тренер Абаскаль даже не выбирал. Он видит, какой интерес к “Спартаку”, сколько болельщиков. И у него получается.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что испанский “Кадис”, который в настоящее время занимает 18-е место в турнирной таблице Ла Лиги, был заинтересован в приглашении Гильермо Абаскаля на пост главного тренера команды. Однако испанцам не удалось договориться с московским “Спартаком” о переходе наставника, чей контракт с красно-белыми истекает в июне 2025 года.

Источник: YouTube-канал “Такой футбол”

Орлов Абаскаль Спартак Кадис
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