– Разумеется, мои ожидания от трансфера в ЦСКА были иными. Я рассчитывал, что буду играть больше, что стану важным игроком для команды. Меня не устраивает нынешний статус.
Давила стал футболистом московского ЦСКА в августе 2023 года. Текущий трудовой договор Виктора с российским клубом рассчитан до конца июня 2027 года.
Напомним, в нынешнем сезоне Давила принял участие в 11 матчах чемпионата России по футболу. Нападающий московского ЦСКА записал в собственный актив три забитых мяча.
Источник: “СЭ”
Давила: меня не устраивает нынешний статус в ЦСКА
Чилийский нападающий московского ЦСКА Виктор Давила высказался о своем игровом времени в стане армейцев.
Фото: ПФК ЦСКА