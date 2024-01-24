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Давила: меня не устраивает нынешний статус в ЦСКА

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Чилийский нападающий московского ЦСКА Виктор Давила высказался о своем игровом времени в стане армейцев.
Фото: ПФК ЦСКА
– Разумеется, мои ожидания от трансфера в ЦСКА были иными. Я рассчитывал, что буду играть больше, что стану важным игроком для команды. Меня не устраивает нынешний статус.

Давила стал футболистом московского ЦСКА в августе 2023 года. Текущий трудовой договор Виктора с российским клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

Напомним, в нынешнем сезоне Давила принял участие в 11 матчах чемпионата России по футболу. Нападающий московского ЦСКА записал в собственный актив три забитых мяча.

Источник: “СЭ”

ЦСКА Давила
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