По информации источника, руководство "Ахмата" считает приоритетной целью приобретение нападающего на замену Мохамеду Конате, контракт которого истекает уже этим летом.
Конате выступает за "Ахмат" с лета 2021 года. В текущем сезоне форвард принял участие в 22-ух матчах и забил 7 голов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока сборной Буркина-Фасо в 2,5 миллиона евро. Грозненский клуб по итогам 18-ти сыгранных туров занимает 13-ую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 17 очков. После зимней паузы команда сыграет с "Уралом" в рамках 19-го тура РПЛ.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Ахмат" ищет замену нападающему Конате
Грозненский "Ахмат" ищет нападающего на замену Мохамеду Конате.
Фото: ФК "Ахмат"