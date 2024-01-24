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"РБ Спорт": "Ахмат" ищет замену нападающему Конате

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Грозненский "Ахмат" ищет нападающего на замену Мохамеду Конате.
Фото: ФК "Ахмат"
По информации источника, руководство "Ахмата" считает приоритетной целью приобретение нападающего на замену Мохамеду Конате, контракт которого истекает уже этим летом.

Конате выступает за "Ахмат" с лета 2021 года. В текущем сезоне форвард принял участие в 22-ух матчах и забил 7 голов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока сборной Буркина-Фасо в 2,5 миллиона евро. Грозненский клуб по итогам 18-ти сыгранных туров занимает 13-ую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 17 очков. После зимней паузы команда сыграет с "Уралом" в рамках 19-го тура РПЛ.

Источник: "РБ Спорт"

Ахмат Конате Российские трансферы
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