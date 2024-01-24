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Спортивный директор "Марселя" заявил, что клуб не заинтересован в приобретении Тикнизяна

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Спортивный директор "Марселя" Мехди Бенатиа заявил, что клуб не делал предложений о приобретении Наира Тикнизяна из "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
"Мы не делали предложений по Тикнизяну и не заинтересованы в игроке", - цитирует Бенатиа Sport24. Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Зенит" хочет приобрести Тикнизяна и ведет активные переговоры с "Локомотивом". Сумма сделки может достигнуть 10 миллионов евро с учетом бонусных выплат.

Ранее защитник "Зенита" Данил Круговой решил перейти в ЦСКА свободным агентом по окончании текущего сезона, оставшиеся полгода трудового соглашения Круговой проведет в "Зените-2". Тикнизян провел за "Локомотив" в текущем сезоне 23 матча во всех турнирах и отметился 8-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока сборной Армении в 7 миллионов евро.

Локомотив Тикнизян Марсель
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