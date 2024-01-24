"Марцел Личка, на мой взгляд, очень позитивно влияет на популяризацию футбола в нашей стране. Он хорошо работал в "Оренбурге". Это самобытный тренер, который сейчас свои идеи привнес в московское "Динамо". И клуб стал отличаться собственным стилем, команда — узнаваемой, игроки прогрессируют", - приводит слова Овчинникова Sport24.
Марцел Личка работал в "Оренбурге" с 2020 по 2023 год. В июне прошлого года специалист подписал контракт с московским "Динамо". После 18-ти сыгранных туров "бело-голубые" занимают третью строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на шесть очков. Московский клуб обыграл петербургский "Зенит" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 1:0. После зимней паузы команда чешского специалиста сыграет с московским "Локомотивом" в рамках 19-го тура РПЛ.
Овчинников: Марцел Личка, на мой взгляд, очень позитивно влияет на популяризацию футбола в нашей стране
Бывший голкипер сборной России Сергей Овчинников высказался о главном тренере "Динамо" Марцеле Личке.
Фото: ФК "Динамо"