"Динамо" и "Спартак" консультировались по возможному трансферу Риччели, но не более. Предложений от этих клубов не поступало", - цитирует Малавоьту Sport24.
Риччели выступает за португальсикй "Фамалинкан" с 2019 года и является капитаном клуба. Защитник провел за клуб 13 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым голом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро. Контракт бразильца с клубом действует до 30 июня 2027 года.
Агент Риччели: "Динамо" и "Спартак" консультировались по возможному трансферу игрока, но не более
Футбольный агент Алексис Малавольта, представляющий интересы Риччели, высказался о будущем своего клиента.
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