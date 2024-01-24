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Агент Риччели: "Динамо" и "Спартак" консультировались по возможному трансферу игрока, но не более

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Футбольный агент Алексис Малавольта, представляющий интересы Риччели, высказался о будущем своего клиента.
Фото: GETTY IMAGES
"Динамо" и "Спартак" консультировались по возможному трансферу Риччели, но не более. Предложений от этих клубов не поступало", - цитирует Малавоьту Sport24.

Риччели выступает за португальсикй "Фамалинкан" с 2019 года и является капитаном клуба. Защитник провел за клуб 13 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым голом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро. Контракт бразильца с клубом действует до 30 июня 2027 года.

Спартак Динамо Риччели Российские трансферы
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