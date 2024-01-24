По информации источника, калининградская "Балтика" заинтересована в приобретении полузащитника Николая Калинского из "Пари НН", но клуб не хочет отпускать игрока к прямым конкурентам.
Калинский провел за "Пари НН" в текущем сезоне 20 матчей и отметился 3-мя забитыми мячами и 3-мя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 30-летнего полузащитника в 1,5 миллиона евро. После 18-ти сыгранных туров "Пари НН" занимает в турнирной таблице РПЛ девятую строчку и имеет в своем активе 24 очка, калининградская "Балтика" располагается на 15-ом месте с 13-ю очками.
Источник: "РБ Спорт"
"Пари НН" не отпускает полузащитника Николая Калинского в "Балтику"
"Пари НН" может расстаться с полузащитником Николаем Калинским, но не хочет отпускать своего игрока в "Балтику".
Фото: ФК "Пари НН"