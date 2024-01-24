"Информация о том, что мы не отпускаем Николая в "Балтику", тоже не соответствует действительности. Если игрок хочет попробовать себя в другом клубе, я всегда учитываю его желание. Садимся, решаем. Но Калинский со мной на этот счёт не разговаривал. Я думаю, что сам Калинский не знает, что мы его в "Балтику" не пускаем", - заявил Юран.
Ранее в СМИ появилась информация, что калининградская "Балтика" заинтересована в подписании 30-летнего опорника "Пари НН" Николая Калинского. Сообщалось, что нижегородский клуб не желает расставаться с футболистом и пытается препятствовать переходу.
В текущем сезоне Калинский принял участие в 17-ти матчах чемпионата России, забил в них 3 мяча и записал на свой счет 2 результативные передачи.
По итогам 18-ти туров "Пари НН" с 24-мя очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе "Балтики" - 13 очков. Калининградская команда располагается в зоне вылета на расстоянии 6-ти очков от 12-го места, гарантирующего сохранение прописки в Премьер-лиге.
Источник: "Чемпионат"
Юран: думаю, сам Калинский не знает, что мы его в "Балтику" не пускаем
Наставник "Пари НН" Сергей Юран опроверг слухи о том, что его клуб блокирует трансфер полузащитника Николая Калинского в "Балтику".
Фото: "Чемпионат"