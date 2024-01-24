Агент: к Бейлу есть интерес, но он счастлив в "Крыльях Советов"

Агент защитника "Крыльев Советов" Гленна Бейла Штайнар Дитц рассказал, что к его клиенту есть интерес со стороны других клубов.

Фото: ФК "Крылья Советов"





Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что интерес к 28-летнему крайнему защитнику "Крыльев Советов" Гленну Бейлу проявляют московский



Бейл защищает цвета самарцев с лета 2021 года. Его нынешний контракт истекает в конце июня 2025 года. В этом сезоне Бейл принял участие в 21 матче за "Крылья Советов", в которых отличился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми ассистами.



Источник: - К Гленну есть интерес от определенных команд, но он счастлив там, где находится сейчас. Так что никаких конкретных вариантов нет. Он останется в "Крыльях" до конца сезона? В футболе ты этого никогда не знаешь. Но по состоянию на сегодня он остается.Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что интерес к 28-летнему крайнему защитнику "Крыльев Советов" Гленну Бейлу проявляют московский ЦСКА и ряд зарубежных клубов.Бейл защищает цвета самарцев с лета 2021 года. Его нынешний контракт истекает в конце июня 2025 года. В этом сезоне Бейл принял участие в 21 матче за "Крылья Советов", в которых отличился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми ассистами.Источник: "РБ Спорт"