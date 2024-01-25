Как сообщает источник, сине-бело-голубые этой зимой проявляли интерес с Сперцяну. “Зенит” хотел усилить линию атаки, подписав игрока сборной Армении. Однако руководство “Краснодара” отказало петербуржцам. Кроме того, сам Сперцян не захотел переходить в “Зенит”. Он намерен попробовать свои силы в европейском клубе.
Напомним, Сперцян – воспитанник “Краснодара”. 23-летний полузащитник имеет действующее трудовое соглашение с “быками” до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Эдуарда в 18 миллионов евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: “Краснодар” отказал “Зениту” в трансфере Сперцяна этой зимой
“Краснодар” не отпустил своего полузащитника Эдуарда Сперцяна в петербургский “Зенит” в текущее трансферное окно.
Фото: РИА Новости