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Metaratings: “Краснодар” отказал “Зениту” в трансфере Сперцяна этой зимой

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Краснодар” не отпустил своего полузащитника Эдуарда Сперцяна в петербургский “Зенит” в текущее трансферное окно.
Фото: РИА Новости
Как сообщает источник, сине-бело-голубые этой зимой проявляли интерес с Сперцяну. “Зенит” хотел усилить линию атаки, подписав игрока сборной Армении. Однако руководство “Краснодара” отказало петербуржцам. Кроме того, сам Сперцян не захотел переходить в “Зенит”. Он намерен попробовать свои силы в европейском клубе.

Напомним, Сперцян – воспитанник “Краснодара”. 23-летний полузащитник имеет действующее трудовое соглашение с “быками” до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Эдуарда в 18 миллионов евро.

Источник: Metaratings

Сперцян Краснодар Зенит Российские трансферы
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