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“РБ Спорт”: “Зенит” попросил “Локомотив” не использовать Тикнизяна в товарищеских матчах

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Защитник московского “Локомотива” Наир Тикнизян близок к переходу в петербургский “Зенит”.
Фото: ФК "Локомотив"
Как сообщает источник, “Зенит” договорился с “Локомотивом” о трансфере Тикнизяна этой зимой. Таким образом, в ближайшее время Наир станет игроком петербургского клуба. Примечательно, что сине-бело-голубые попросили “железнодорожников” не ставить Наира в состав на товарищеские матчи.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил о том, что петербургский “Зенит” может заплатить за трансфер защитника московского “Локомотива” 10 миллионов евро. По информации инсайдера Андрея Панкова, сине-бело-голубые предложили игроку сборной Армении контракт на пять лет, по которому его зарплата составит 1,2 млн евро.

Источник: “РБ Спорт”

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