Как сообщает источник, “Зенит” договорился с “Локомотивом” о трансфере Тикнизяна этой зимой. Таким образом, в ближайшее время Наир станет игроком петербургского клуба. Примечательно, что сине-бело-голубые попросили “железнодорожников” не ставить Наира в состав на товарищеские матчи.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил о том, что петербургский “Зенит” может заплатить за трансфер защитника московского “Локомотива” 10 миллионов евро. По информации инсайдера Андрея Панкова, сине-бело-голубые предложили игроку сборной Армении контракт на пять лет, по которому его зарплата составит 1,2 млн евро.
Источник: “РБ Спорт”
“РБ Спорт”: “Зенит” попросил “Локомотив” не использовать Тикнизяна в товарищеских матчах
Защитник московского “Локомотива” Наир Тикнизян близок к переходу в петербургский “Зенит”.
Фото: ФК "Локомотив"