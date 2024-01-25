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Колыванов – о месте РПЛ в рейтинге мировых чемпионатов: мы идем сразу после Англии, Испании, Германии, Италии и Франции

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Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал место чемпионата России в рейтинге IFFHS.
Фото: "РИА Новости"
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг сильнейших мировых чемпионатов, в нем РПЛ занял 59 место. По словам экс-форварда сборной России Колыванова, подобная оценка неверна и на нее не следует обращать внимание.

«Мы идем сразу после Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Вот шестое место мы занимаем. Остальные все после нас», - передает слова Игоря Legalbet.

Отметим, что по версии IFFHS первая десятка лиг выглядит так:
1. Италия;
2. Англия;
3. Испания;
4. Бразилия;
5. Германия;
6. Франция;
7. Португалия;
8. Нидерланды;
9. Бельгия;
10. Аргентина.

Колыванов Серия А АПЛ Примера Бундеслига Лига 1
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