Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг сильнейших мировых чемпионатов, в нем РПЛ занял 59 место. По словам экс-форварда сборной России Колыванова, подобная оценка неверна и на нее не следует обращать внимание.
«Мы идем сразу после Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Вот шестое место мы занимаем. Остальные все после нас», - передает слова Игоря Legalbet.
Отметим, что по версии IFFHS первая десятка лиг выглядит так:
1. Италия;
2. Англия;
3. Испания;
4. Бразилия;
5. Германия;
6. Франция;
7. Португалия;
8. Нидерланды;
9. Бельгия;
10. Аргентина.
Колыванов – о месте РПЛ в рейтинге мировых чемпионатов: мы идем сразу после Англии, Испании, Германии, Италии и Франции
Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал место чемпионата России в рейтинге IFFHS.
Фото: "РИА Новости"