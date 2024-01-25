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Кечинов высказался о возможном трансфере Угальде: он должен стать лучшим бомбардиром "Спартака"

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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился своими рассуждениями о потенциальном переходе Манфреда Угальде в московский клуб.
Фото: "Чемпионат"
По словам бывшего игрока сборной России, он ранее ничего не слышал и не следил за игроком из Коста-Рики, потому не может сказать, качественный ли это футболист.

«15 миллионов – это огромные деньги, за такую сумму он должен стать лучшим бомбардиром «Спартака», - передает слова Кечинова «Чемпионат».

Напомним, ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Спартак» и «Твенте» находятся на заключительной стадии договоренности по поводу трансфера Угальде в московский клуб. По информации источника, сумма сделки составит 15 миллионов евро.

Российские трансферы Эредивизи Твенте Спартак Кечинов
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