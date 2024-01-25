По словам бывшего игрока сборной России, он ранее ничего не слышал и не следил за игроком из Коста-Рики, потому не может сказать, качественный ли это футболист.
«15 миллионов – это огромные деньги, за такую сумму он должен стать лучшим бомбардиром «Спартака», - передает слова Кечинова «Чемпионат».
Напомним, ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Спартак» и «Твенте» находятся на заключительной стадии договоренности по поводу трансфера Угальде в московский клуб. По информации источника, сумма сделки составит 15 миллионов евро.
Кечинов высказался о возможном трансфере Угальде: он должен стать лучшим бомбардиром "Спартака"
Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился своими рассуждениями о потенциальном переходе Манфреда Угальде в московский клуб.
Фото: "Чемпионат"