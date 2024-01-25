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Гендиректор "Пари НН": Суперлига позволит клубам РПЛ играть с зарубежными командами

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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился своим мнением относительно проекта Суперлиги.
Фото: "Москва24"
По словам генерального директора «Пари НН», он поддерживает разные форматы и выступает за их большее количество, так как это предоставляет больше возможностей.

«Если все будет так, как говорят руководители Суперлиги, то запуск этого турнира позволит российским клубам, минуя всякие политические истории, сыграть, наконец, с зарубежными командами», - передает слова Давида Мелика-Гусейнова Metaratings.

Напомним, в апреле 2021 года президент мадридского «Реала» Флорентино Перес объявил о запуске Суперлиги, как альтернативу Лиги чемпионов от УЕФА, которую поддержали 12 клубов. Союз европейских футбольных ассоциаций в ответ пригрозил санкциями участникам проекта, постепенно из Суперлиги вышли большинство первоначальных участников. На данный момент из клубов-основателей в проекте остались «Реал Мадрид» и «Барселона».

Суперлига ПАРИ НН Мелик-Гусейнов
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