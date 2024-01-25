По словам Сенникова, игрок имел право просить высокую заработную плату. Также бывший защитник считает, что после сорванного трансфера путь Тикнизяна должен быть в европейские чемпионаты.
«Если «Локомотив» устроило трансферное предложение «Зенита», то «железнодорожники» только проиграли от такого исхода», - передает слова Сенникова «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что Тикнизян запросил у «сине-бело-голубых» 2 миллиона евро в год в качестве заработной платы, питерцы не готовы были платить такие деньги и трансфер не состоялся.
Сенников – о сорвавшемся переходе Тикнизяна в "Зенит": "Локомотив" только проиграл от такого исхода
Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился своими рассуждениями относительно несостоявшегося трансфера Наира Тикнизяна в «Зенит».
Фото: "Чемпионат"