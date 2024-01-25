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Сенников – о сорвавшемся переходе Тикнизяна в "Зенит": "Локомотив" только проиграл от такого исхода

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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился своими рассуждениями относительно несостоявшегося трансфера Наира Тикнизяна в «Зенит».
Фото: "Чемпионат"
По словам Сенникова, игрок имел право просить высокую заработную плату. Также бывший защитник считает, что после сорванного трансфера путь Тикнизяна должен быть в европейские чемпионаты.

«Если «Локомотив» устроило трансферное предложение «Зенита», то «железнодорожники» только проиграли от такого исхода», - передает слова Сенникова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Тикнизян запросил у «сине-бело-голубых» 2 миллиона евро в год в качестве заработной платы, питерцы не готовы были платить такие деньги и трансфер не состоялся.

Тикнизян Российские трансферы Зенит Сенников Локомотив
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