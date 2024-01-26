По информации источника, Андрей Рамос до Насименто не против перебраться в чемпионат России. Футболист хочет попробовать свои силы в элитном дивизионе, а не продолжать выступления в бразильской Серии Б, «Куритиба» также не против отпустить игрока.
Источник дополняет, что потенциальная заработная плата футболиста может составить порядка 400 – 500 тысяч евро. Действующее трудовое соглашение полузащитника рассчитано до конца 2025 года.
По оценке интернет-портала Transfermarkt стоимость 25-летнего бразильского футболиста составляет 2.5 миллиона евро.
Источник: Metaratings.
Клубы РПЛ могут приобрести бразильского полузащитника "Куритибы" Андрея
Несколько клубов Российской Премьер-Лиги заинтересованы в подписании бразильского полузащитника «Куритибы» Андрея.
Фото: Vasco