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"Матч ТВ": форвард "Тулузы" Хамулич перейдет в "Локомотив"

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Московский "Локомотив" в ближайшее время подпишет форварда "Тулузы" Хамулича.
Фото: ФК "Тулуза"
По информации источника, "Локомотив" в ближайшее время арендует с правом последующего выкупа форварда "Тулузы" Саида Хамулича. На данный момент игрок выступает в аренде в голландском "Витессе".

В текущем сезоне Хамулич провел за "Витесс" 14 матчей и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 1 миллион евро. Саид сыграл шесть матчей за сборную Боснии и Герцеговины. За французскую "Тулузу" нападающий провел девять встреч и не отметился результативными действмиями. "Локомотив" после 18-ти сыгранных туров занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстает от лидирующего "Краснодара" на семь очков. После зимней паузы московский клуб сыграет с "Динамо" в рамках 19-го тура чемпионата России.

Источник: "Матч ТВ"

Витесс Локомотив Хамулич
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