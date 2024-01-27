Ранее агент полузащитника Ахметова сообщал, что футболист недоволен тем, на какой позиции его использовали в «Краснодаре». По этому поводу Шалимов сказал, что ему сложно предположить Ильзата в роли «десятке» в клубе, где уже выступает Эдуард Сперцян.
«Отчасти раздутая история, а по факту получается, что игрок ротации одной команды переходит в другую, где тоже, вероятнее всего, будет игроком ротации», - передает слова Шалимова «РБ Спорт».
По оценке интернет-портала Transfermarkt трансфер Ахметова обошелся «Зениту» в 850 тысяч евро, а текущая стоимость футболиста составляет 3 миллиона евро.
Шалимов прокомментировал переход Ахметова в "Зенит": игрок ротации одной команды переходит в другую
Экс-наставник «Краснодара» Игорь Шалимов высказался относительно трансфера хавбека Ильзата Ахметова из состава «быков» в питерский «Зенит».
Фото: "Чемпионат"