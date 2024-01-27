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Ивица Олич и Юрий Жирков сыграют за ЦСКА на Кубке Легенд-2024

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Стало известно, кто из звезд прошлых лет будет представлять "армейцев" в феврале на Кубке Легенд.
Фото: "Чемпионат"
Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Юрий Жирков и хорватский экс-форвард ЦСКА Ивица Олич примут участие в Кубке Легенд, где будут представлять московских "армейцев". Помимо Олича и Жиркова за ЦСКА сыграют такие видные футболисты прошлых лет, как Элвер Рахимич, Евгений Алдонин и Юрий Лайзанс.

Турнир пройдет в Москве 10-11-го февраля 2024-го года и будет носить товарищеский характер. Соперниками ЦСКА станут "Зенит", "Локомотив", "Спартак", "Динамо" и сборная Мира.

Юрий Жирков выступал за ЦСКА с января 2004-го по июль 2009-го года, после чего перешел в лондонский "Челси" за 21 миллион евро. Ивица Олич играл за "армейцев" с лета 2003-го до января 2007-го, прежде чем перебраться в Бундеслигу. В Германии хорватский форвард выступал за "Гамбург", мюнхенскую "Баварию" и другие клубы.

Источник: "Матч ТВ"

ЦСКА Жирков Олич Кубок Легенд
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