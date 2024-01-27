Ивица Олич и Юрий Жирков сыграют за ЦСКА на Кубке Легенд-2024

Стало известно, кто из звезд прошлых лет будет представлять "армейцев" в феврале на Кубке Легенд.

Фото: "Чемпионат"





Турнир пройдет в Москве 10-11-го февраля 2024-го года и будет носить товарищеский характер. Соперниками ЦСКА станут "



Юрий Жирков выступал за ЦСКА с января 2004-го по июль 2009-го года, после чего перешел в лондонский "Челси" за 21 миллион евро. Ивица Олич играл за "армейцев" с лета 2003-го до января 2007-го, прежде чем перебраться в Бундеслигу. В Германии хорватский форвард выступал за "Гамбург", мюнхенскую "Баварию" и другие клубы.



Источник: " Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Юрий Жирков и хорватский экс-форвард ЦСКА Ивица Олич примут участие в Кубке Легенд, где будут представлять московских "армейцев". Помимо Олича и Жиркова за ЦСКА сыграют такие видные футболисты прошлых лет, как Элвер Рахимич, Евгений Алдонин и Юрий Лайзанс.Турнир пройдет в Москве 10-11-го февраля 2024-го года и будет носить товарищеский характер. Соперниками ЦСКА станут " Зенит ", " Локомотив ", " Спартак ", " Динамо " и сборная Мира.Юрий Жирков выступал за ЦСКА с января 2004-го по июль 2009-го года, после чего перешел в лондонский "Челси" за 21 миллион евро. Ивица Олич играл за "армейцев" с лета 2003-го до января 2007-го, прежде чем перебраться в Бундеслигу. В Германии хорватский форвард выступал за "Гамбург", мюнхенскую "Баварию" и другие клубы.Источник: " Матч ТВ