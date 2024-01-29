– У Скопинцева проблема в обороне. Я его хорошо знаю, он отличный, своеобразный парень, в хорошем смысле нестандартный в словах и понимании жизни. Просто когда мы недавно обсуждали Тикнизяна, Скопинцева и еще кого-то, я бы Тикнизяна выбирал.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что петербургский “Зенит” переключился на защитника московского “Динамо” Дмитрия Скопинцева после того, как ему не удалось осуществить трансфер игрока столичного “Локомотива” Наира Тикнизяна. По сведениям журналиста Ивана Карпова, сине-бело-голубые готовы заплатить за переход Скопинцева шесть миллионов евро этой зимой.
Источник: “Матч ТВ”
Аршавин – о возможном переходе Скопинцева в “Зенит”: я бы Тикнизяна выбрал
Бывший футболист петербургского “Зенита” Андрей Аршавин прокомментировал слухи о возможном переходе защитника московского “Динамо” Дмитрия Скопинцева в стан сине-бело-голубых.
Фото: "Матч ТВ"