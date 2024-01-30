"Слышал эти слухи, читал новости. Но старался не обращать на это внимания, чтобы не терять концентрацию на своей игре. Как по мне, это нормально, что в хороший отрезок вокруг тебя начинают появляться разные слухи. Возможно, это интересно для вас, но на протяжении всей карьеры я оставляю все эти дела на усмотрение своего агента. В основном он занимается этими вопросами", - сказал Гайч.
Ранее в СМИ появилась информация, что 28-летний латераль ЦСКА может продолжить карьеру в "Фиорентине". Итальянский клуб, страдающий от травм на позиции правого защитника (Додо и Микаэль Кайоде пропустили много матчей), был готов подписать Гайича в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне на счету футболиста 24 матча за ЦСКА во всех турнирах. На свой личный счет Гайич записал 5 голов и 2 голевые передачи, причем выходил на поле на обоих флангах обороны.
Источник: "Матч ТВ"
Защитник ЦСКА Гайич - об интересе "Фиорентины": старался не обращать на это внимания
Защитник ЦСКА Милан Гайич прокомментировал слухи о своем возможном переезде в чемпионат Италии.
Фото: "Чемпионат"