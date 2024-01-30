"Сейчас у Гамида всё хорошо, он готовится с "Ахматом" ко второй части сезона. Вопрос о его будущем нужно задавать клубу. Он игрок "Ахмата", все вопросы нужно задавать в клуб", - сказал Агаларов.
Гамид Агаларов перебрался в "Ахмат" из "Уфы" летом 2022-го года. Сумма трансфера составила 3.5 миллиона евро. В текущем сезоне на счету воспитанника "Анжи" 3 гола в 14-ти матчах в составе "грозненцев" во всех турнирах. По итогам 18-ти туров "Ахмат" занимает 13-е место в РПЛ с 17-ю очками в 18-ти встречах.
Источник: "Metaratings"
Отец Агаларова: Гамид готовится с "Ахматом", все вопросы надо задавать клубу
Отец форварда "Ахмата" Гамида Агаларова Руслан Агаларов прокомментировал слухи об уходе сына в другой клуб во время зимнего трансферного окна.
Фото: официальный сайт ФК "Уфа"