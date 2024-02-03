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Агент - о продлении контрактов с "Локомотивом": Миранчука и Жамалетдинова не устроило жить в рамках

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Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитников "Локомотива" Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова, прокомментировал ход переговоров по новым контрактах своих клиентов с клубом.
Фото: официальный сайт РПЛ
"Локомотив" заинтересован в том, чтобы оба продлили контракты. Они предложили нам новые соглашения, но игроков не устроило жить в рамках, которые выстроены работодателем. Мы договорились, что ребята спокойно доигрывают чемпионат, а дальше уже будем обсуждать. В "Локомотиве" люди с управляющих должностей очертили определённый потолок зарплат. На все эти вещи у нас немного разные взгляды", - заявил агент.

Контракты полузащитников "Локомотива" Рифата Жемалетдинова и Антона Миранчука подходят к концу летом 2024-го года. "Железнодорожники" продолжают предпринимать попытки продлить соглашения с обоими футболистами. Ранее сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны турецкого "Бешикташа". По данным СМИ запрос полузащитника по зарплате составил 3 миллиона евро.

По итогам первой части сезона "Локомотив" занимает 4-е место в турнирной таблице. В 18-ти матчах РПЛ "железнодорожники" набрали 31 очко. Отставание от 1-го места составляет 7 очков.

Источник: "Metaratings"

Миранчук Ан Жемалетдинов Шпинев Локомотив
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