"Пока что нечего сказать абсолютно. Сейчас решения нет. Всё находится в рабочем процессе, ведём переговоры. Приоритет Джикии – остаться и продолжить карьеру в "Спартаке". Вокруг Георгия творится истерика, это не на руку ему. Но сейчас всё нормально", - заявил Шпинев.
Контракт центрального защитника "Спартака" с московским клубом подходит к концу летом 2024-го года. Ранее сообщалось, что руковдоство планирует обсудить будущее Джикии с его агентом в феврале на тренировочных сборах. Интерес к 30-летнему футболисту проявляют "Краснодар", "Ростов" и "Локомотив".
В текущем сезоне в активе Георгия Джикии 6 матчей в чемпионате России в составе московского "Спартака".
Источник: "Metaratings"
Агент: вокруг Джикии творится истерика. Приоритет - остаться в "Спартаке"
Агент Вадим Шпинев, занимающийся делами защитника "Спартака" Георгия Джикии, рассказал, где его клиент предпочел бы продолжить карьеру.
Фото: "Чемпионат"