Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
15:30
ТоттенхэмНе начат
Брайтон
18:00
Кристал ПэласНе начат
Бёрнли
18:00
ФулхэмНе начат
Ньюкасл
18:00
Лутон ТаунНе начат
Шеффилд Юнайтед
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Валенсия
16:00
АльмерияНе начат
Гранада
18:15
Лас-ПальмасНе начат
Алавес
20:30
БарселонаНе начат
Жирона
23:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Удинезе
17:00
МонцаНе начат
Эмполи
17:00
ДженоаНе начат
Фрозиноне
20:00
МиланНе начат
Болонья
22:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бохум
17:30
АугсбургНе начат
Бавария
17:30
Боруссия МНе начат
Дармштадт
17:30
БайерНе начат
Майнц
17:30
ВердерНе начат
Фрайбург
17:30
ШтутгартНе начат
Кёльн
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ренн
19:00
МонпельеНе начат
Нант
23:00
ЛансНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
5 - 3 5 3
АкронЗавершен
Динамо
3 - 2 3 2
БотевЗавершен
Нижний Новгород
16:00
Аль-ФейхаНе начат
Рубин
Отменён
ЧелябинскОтменён
Ахмат
16:00
Нефтчи ФерганаНе начат
Оренбург
17:00
Спартак ВарнаНе начат
Краснодар
17:00
РодинаНе начат
Рубин
17:00
ВолгарьНе начат

Агент: вокруг Джикии творится истерика. Приоритет - остаться в "Спартаке"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент Вадим Шпинев, занимающийся делами защитника "Спартака" Георгия Джикии, рассказал, где его клиент предпочел бы продолжить карьеру.
Фото: "Чемпионат"
"Пока что нечего сказать абсолютно. Сейчас решения нет. Всё находится в рабочем процессе, ведём переговоры. Приоритет Джикии – остаться и продолжить карьеру в "Спартаке". Вокруг Георгия творится истерика, это не на руку ему. Но сейчас всё нормально", - заявил Шпинев.

Контракт центрального защитника "Спартака" с московским клубом подходит к концу летом 2024-го года. Ранее сообщалось, что руковдоство планирует обсудить будущее Джикии с его агентом в феврале на тренировочных сборах. Интерес к 30-летнему футболисту проявляют "Краснодар", "Ростов" и "Локомотив".

В текущем сезоне в активе Георгия Джикии 6 матчей в чемпионате России в составе московского "Спартака".

Источник: "Metaratings"

Шпинев Спартак Джикия Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится