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Агент вратаря "Локомотива" Худякова: возможно, летом мы уедем в Европу

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Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы голкипера "Локомотива" Даниила Худякова, поделился планами о возможном переезде россиянина в Европу.
Фото: официальный сайт "Локомотива"
"Мы договорились, что проходим сборы и после уже обдумываем сложившуюся ситуацию. Возможно, что летом в качестве свободного агента на небольшие деньги мы уедем в Европу. Продлевать контракт? Дело не в этом, парню надо играть, все прекрасно это понимают. Надо играть, а он этого не делает", - заявил Шпинев.

Даниил Худяков не провел ни одного матча в чемпионате и кубке России в первой половине сезона в составе "Локомотива". Контракт 20-летнего голкипера с московским клубом истекает в конце сезона.

Всего на счету Худякова 26 матчей в РПЛ в за основную команду "железнодорожников". Кроме того, воспитанник клуба дважды защищал ворота "Локомотива" в матчах Лиги Европы сезона 2021/22 против "Лацио" и "Марселя".

Источник: "Metaratings"

Локомотив Худяков Шпинев Российские трансферы
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