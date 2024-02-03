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Тимощук: Коутиньо должен быть готов к матчу с "Зенитом"

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Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук рассказал о подготовке к товарищескому матчу против команды "Аль-Духаиль".
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Коутиньо должен быть готов к нашему матчу, у него была небольшая простуда, но в целом он чувствует себя хорошо. Наверное, на данном этапе соперник уступает нам в подготовке, в техническом оснащении, но футбольное поле расставит все по местам. Нужно будет показать свой максимум. Думаю, каждый игрок захочет показать и проявить себя на международном уровне", - сказал Тимощук.

Экс-футболист "Барселоны", "Баварии", "Ливерпуля" и "Интера" Фелиппе Коутиньо выступает за "Аль-Духаиль" из чемпионата Катара с сентября прошлого года. Возглавляет команду экс-наставник ПСЖ Кристоф Галтье. В текущем сезоне "Аль-Духаиль" занимает 6-е место в турнирной таблице Лиги звезд Катара, отставая от лидирующего "Аль-Садда" на 14 очков.

Матч между "Зенитом" и "Аль-Духаилем" состоится в понедельник 5-го февраля в 17:00.

Источник: официальный сайт "Зенита"

Зенит Тимощук Аль-Духаиль Коутиньо
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