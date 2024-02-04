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Агент Помазуна - о возможном переходе голкипера в "Спартак": не собираюсь комментировать слухи

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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, прокомментировал информацию о том, что его клиент может перейти в "Спартак".
Фото: ФК "Урал"
"Нужно спрашивать у того, кто это написал, я впервые слышу про это. Не собираюсь комментировать слухи", - цитирует Сафонова "Матч ТВ".

В текущем сезоне Помазун провел за "Урал" 22 матча, пропустил 32 мяча и оставил свои ворота "сухими" шесть раз. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего голкипера в 2,5 миллиона евро. "Урал" после 18-ти сыгранных туров занимает 12-ую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 19 очков.

ЦСКА Спартак Помазун
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