"На днях приступит к тренировкам с командой, но это определяют доктора. Реабилитация подошла к концу? До игровых кондиций еще нет. Но надеюсь, что после сборов мы его увидим на поле", - цитирует Еремина "СЭ".
Напомним, что Игорь Дивеев получил травму в матче за Суперкубок России против "Зенита", после этого центральный защитник ни разу не появлялся на поле. ЦСКА после 18-ти сыгранных туров занимает восьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков. Московский клуб сыграл вничью с "Ростовом" 1:1 в первом матче плей-офф Кубка России.
Агент Дивеева: на днях он приступит к тренировкам с командой, но это определяют доктора
Футбольный агент Олег Еремин рассказал о процессе реабилитации защитника ЦСКА Игоря Дивеева.
Фото: "Чемпионат"