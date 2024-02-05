- Что должно со мной случиться, чтобы сказал себе: "Я готов возглавить "Спартак"? Надо проявить себя в Первой лиге, решить там задачу с одним из клубов, вывести команду в РПЛ, - приводит слова Бояринцева Sport24.
45-летний экс-полузащитник московского "Спартака" Денис Бояринцев в ноябре 2023 года был уволен с поста главного тренера саратовского "Сокола", выступающего в Первой лиге. По итогам осенней части сезона клуб из Саратова набрал 20 очков в 20 матчах и занимает 16 место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета во Вторую лигу.
Бояринцев: чтобы я был готов возглавить "Спартак", надо проявить себя в Первой лиге
Экс-главный тренер саратовского "Сокола" и экс-хавбек "Спартака" Денис Бояринцев ответил на вопрос о готовности возглавить красно-белых.
Фото: ФК "Сокол"