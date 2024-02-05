"Соболев хорошо проявил себя в "Крыльях Советов" и попал в топ-клуб, в "Спартак". Но он сейчас проявляет себя не так ярко, как делал это в "Крыльях". Не знаю почему. У меня сложилось мнение, что он не заиграл бы в Европе. Но я могу ошибаться. Например, после Тулы Дзюба стал практически героем и на чемпионате мира, и после турнира", - заявил Даду.
Александр Соболев перебрался в московский "Спартак" из самарских "Крыльев Советов" летом 2020-го года. За трансфер нападающего "красно-белые" заплатили 4.5 миллиона евро. В текущем сезоне Соболев принял участие в 15-ти матчах "Спартака" в чемпионате, в которых записал на свой счет 3 гола и 3 голевые передачи. Еще 3+1 по системе гол+пас Соболев оформил в 3-х матчах Кубка России.
Контракт 26-летнего нападающего с московским клубом рассчитан до лета 2026-го года.
Источник: legalbet
Даду: Соболев не заиграл бы в Европе
Экс-футболист Сергей Даду выразил сомнения в способности форварда "Спартака" Александра Соболева проявить себя в европейском чемпионате.
Фото: официальный сайт "Спартака"