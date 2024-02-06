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Экс-игрок ЦСКА Пономарев: Чалов в Европе никому не нужен

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Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался относительно нападающего «армейцев» Федора Чалова.
Фото: "Чемпионат"
Бывший защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев поделился своим мнением относительно возможного увеличения заработной платы Федора Чалова до 2.5 миллионов евро в год. По словам экс-игрока, это сумасшествие и безобразие, так как нападающий не стоит этих денег.

Также Пономарев добавил, что если бы клубы из европейских чемпионатов были заинтересованы в Чалове, то следили бы за ним и предложили хороший контракт.

«Кому Чалов там нужен? Он играл в Швейцарии и никому не был нужен», - передает слова Пономарева «РБ Спорт».

Напомним, ранее журналист Иван Карпов сообщил, что ЦСКА готов поднять зарплату Чалову до 2.5 миллионов евро в год.

Пономарев Чалов ЦСКА
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