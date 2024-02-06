– Наверняка за Аббосом следят скауты многих клубов, многие интересуются. Но Об интересе “Баварии” нам ничего не известно.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев находится в сфере интересов мюнхенской “Баварии”.
Напомним, действующее соглашение Файзуллаева с армейцами рассчитано до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока сборной Узбекистана в четыре миллиона евро.
Источник: “Чемпионат”
Представитель Файзуллаева: об интересе “Баварии” к Аббосбеку нам не известно
Кахор Муминов, глава азиатских проектов компании ProSports Management и представитель игрока ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, отреагировал на слухи о возможном переходе клиента в “Баварию”.
Фото: ПФК ЦСКА