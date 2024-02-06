"Не думаю, что агент Джикии сказал правду, что игрок покинет клуб, если Абаскаль останется в "Спартаке". Может быть, его слова исковеркали. Мое мнение, что Джикия останется в команде. Сам Георгий должен выступить с заявлением", - цитирует Ещенко Metaratings.
Напомним, что вчера, 5-го февраля, агент Георгия Джикии Вадим Шпинев заявил, что его клиент не продлит контракт со "Спартаком", если в клубе останется Гильермо Абаскаль. В текущем сезоне центральный защитник провел 9 матчей за "красно-белых" и проиграл конкуренцию за место в основном составе Срджану Бабичу. Трудовое соглашение Джикии с московским клубом истекает в конце текущего сезона. "Спартак" после 18-ти сыгранных туров занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ и имеют в своем активе 30 очков.
Ещенко: не думаю, что агент Джикии сказал правду
Экс-игрок "Спартака" Андре Ещенко высказался о Георгии Джикии.
Фото: ФК "Спартак"