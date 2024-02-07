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Сычев - о работе в "Иртыше": придется оттолкнуться от дна

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Президента "Иртыша" Дмитрий Сычев рассказал о планах по развитию футбола в Омске.
Фото: Global Look Press
- Планы есть. Важно, что сама команда, что называется, бьет копытом. Нам досталось много проблем, мягко говоря. Объем работы большой - по всем направлениям. Придется оттолкнуться от дна. У нас много талантливых ребят, у них есть перспективы.

Напомним, 30 января стало известно о назначении уроженца Омска Дмитрия Сычева на пост президента футбольного клуба "Иртыш". Отметим, что ранее президентом омского клуба также был отец экс-футболиста сборной России.

Следующий сезон Второй лиги "Иртыш" проведет в группе Серебро, так как команда набрала 23 очка в 18 матчах и заняла восьмую строчку в турнирной таблице группы Золото.

Источник: "РБ Спорт"

Сычев Иртыш
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