"Я отлично знаю агента Абаскаля Валерио Джуффрида, могу показать все вопросы, которые я задавал ему [по Джикии], но, к моему сожалению, отклика никакого. И мне вспоминается то, что сказало руководство "Спартака", когда переподписывало Абаскаля: для нас Абаскаль все, а любой футболист для нас ничто", - заявил Шпинев.
Испанский специалист Гильермо Абаскаль возглавляет московский "Спартак" с лета 2022-го года. Текущее соглашение "красно-белых" с наставником подходит к концу 30-го июня 2025-го года. Контракт капитана "Спартака" Георгия Джикии, который при Абаскале утратил место в основном составе, истекает в конце текущего сезона.
Ранее Вадим Шпинев публично раскритиковал руководство "Спартака", обвинив в невыполнении обещаний. По словам агента, клуб обещал Джикии предложить новый контракт в январе, но так и не сделал этого.
Источник: "РБК"
Агент Шпинев: руководство "Спартака" сказало - для нас Абаскаль все, а любой футболист для нас ничто
Футбольный агент Вадим Шпинев, чьими услугами пользуется защитник московского "Спартака" Георгий Джикия, поделился деталями переговоров с "красно-белыми" по новому контракту своего клиента.
Фото: Global look press