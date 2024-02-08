"На мой взгляд, Максименко хороший вратарь. Селихов тоже. У "Спартака" два хороших вратаря, а лучше у нас в стране нет. Все примерно одного уровня. В какой-то момент Сафонов выглядит лучше, но начинает тоже чудить иногда. Акинфеев в силу возраста уже не на две головы выше всех, но чуть-чуть лучше за счёт опыта. У нас в стране есть пять-семь вратарей одного класса", - поделился Червиченко.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство "Спартака" определило в качестве одной из приоритетных целей в зимнее трансферное окно усиление вратарской позиции. В качестве возможных кандидатов на пост "первого номера" "Спартака" называются голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев и вратарь ЦСКА, выступающий на правах аренды за "Урал", Илья Помазун.
В текущем сезоне ворота "Спартака" защищали Александр Максименко (16 матчей), Александр Селихов (7 матчей) и Илья Свинов (3 матча). В 18-ти матчах РПЛ в первой половине сезона "красно-белые" пропустили 24 мяча.
Источник: "Чемпионат"
Червиченко: у "Спартака" два хороших вратаря, а лучше в России нет
Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко отреагировал на слухи о поисках "красно-белыми" нового вратаря в зимнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Спартака"