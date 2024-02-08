Матчи Скрыть

Кубок Франции

Новости
Руан
1 - 1 (П 6 - 5) 1 165
МонакоЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
2 - 0 2 0
ТорпедоЗавершен
Сочи
1 - 0 1 0
Славия СофияЗавершен
Зенит
6 - 0 6 0
Шанхай ШэньхуаЗавершен
Нижний Новгород
4 - 0 4 0
ТорпедоЗавершен
Динамо
4 - 1 4 1
ОренбургЗавершен
Локомотив
2 - 1 2 1
УрартуЗавершен

Баринов: на сегодняшний день Миранчук — лучший игрок "Аталанты"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов высказался об игроке "Аталанты" Алексее Миранчуке.
Фото: GETTY IMAGES
"Как по мне, он на сегодняшний день Миранчук — лучший игрок "Аталанты". Лучший! И возникает вопрос: а почему ему раньше-то не давали шанс? Просто дать четыре-пять игр, чтобы человек себя показал, чтобы привык к требованиям… А ему давали там по 10–15 минут. Что за это время сделаешь?", - приводит слова Баринова "Матч ТВ".

Алексей Миранчук был признан лучшим игроком "Аталанты" в январе. В текущем сезоне полузащитник провел за итальянский клуб 19 матчей и отметился 3-мя забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 7,5 миллионов евро. Контракт Алексея с клубом рассчитан до конца следующего сезона. Команда игрока сборной России после 22-ух сыгранных туров занимает четвертую строчку в турнирной таблице итальянского чемпионата и имеет в своем активе 39 очков.

Локомотив Баринов Аталанта Миранчук Ал
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится