"Как по мне, он на сегодняшний день Миранчук — лучший игрок "Аталанты". Лучший! И возникает вопрос: а почему ему раньше-то не давали шанс? Просто дать четыре-пять игр, чтобы человек себя показал, чтобы привык к требованиям… А ему давали там по 10–15 минут. Что за это время сделаешь?", - приводит слова Баринова "Матч ТВ".
Алексей Миранчук был признан лучшим игроком "Аталанты" в январе. В текущем сезоне полузащитник провел за итальянский клуб 19 матчей и отметился 3-мя забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 7,5 миллионов евро. Контракт Алексея с клубом рассчитан до конца следующего сезона. Команда игрока сборной России после 22-ух сыгранных туров занимает четвертую строчку в турнирной таблице итальянского чемпионата и имеет в своем активе 39 очков.
Баринов: на сегодняшний день Миранчук — лучший игрок "Аталанты"
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов высказался об игроке "Аталанты" Алексее Миранчуке.
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