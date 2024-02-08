"В "Локомотиве" собрана практически вся сборная России: два опорных — Карпукас, Баринов, под нападающими играют Миранчук и Жемалетдинов, дальше идёт Дзюба, который не попадает в национальную команду из?за возраста, Глушенков, Пиняев, Лантратов, Самошников", - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".
В составе "железнодорожников" выступает семь действующих игроков сборной России. Напомним, что московский "Локомотив" после 18-ти сыгранных туров занимает четвертую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на семь очков. Клуб сыграл вничью со счетом 2:2 с калининградской "Балтикой" в первом матче плей-офф Кубка России. После зимней паузы команда Михаила Галактионова сыграет с "Динамо" в рамках 19-го тура РПЛ.
Радимов: в "Локомотиве" собрана практически вся сборная России
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о "Локомотиве".
Фото: ФК "Зенит"