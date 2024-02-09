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Metaratings: "Спартак" хотел подписать полузащитника "Флуминенсе" Андре - игрок был в шорт-листе клуба

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Московский "Спартак" хотел приобрести полузащитника "Флуминенсе" Андре, но игрок отказался от переезда в Россию.
Фото: GETTY IMAGES
По информации источника, "Спартак" контактировал с представителями Андре и проверял возможность перехода перед официальными переговорами. Футболист категорически отказался от варианта с переездом в Россию, несмотря на то, что находился в шорт-листе "красно-белых".

В завершившемся сезоне опорный полузащитник провел за "Флуминенсе" 62 матча и отметился одним забитым голом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 22-летнего Андре в 25 миллионов евро. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "Спартак" занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы московский клуб сыграет с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.

Источник: Metaratings

Спартак Флуминенсе Российские трансферы
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