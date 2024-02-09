Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
15:30
ЭвертонНе начат
Фулхэм
18:00
БорнмутНе начат
Тоттенхэм
18:00
БрайтонНе начат
Лутон Таун
18:00
Шеффилд ЮнайтедНе начат
Вулверхэмптон
18:00
БрентфордНе начат
Ливерпуль
18:00
БернлиНе начат
Ноттингем Форест
20:30
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алавес
16:00
ВильярреалНе начат
Реал Сосьедад
18:15
ОсасунаНе начат
Реал Мадрид
20:30
ЖиронаНе начат
Лас-Пальмас
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кальяри
17:00
ЛациоНе начат
Рома
20:00
ИнтерНе начат
Сассуоло
22:45
ТориноНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия М
17:30
ДармштадтНе начат
Унион
17:30
ВольфсбургНе начат
Айнтрахт
17:30
БохумНе начат
Аугсбург
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
Вердер
17:30
ХайденхаймНе начат
Байер
20:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ланс
19:00
СтрасбургНе начат
ПСЖ
23:00
ЛилльНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
16:00
Арсенал ТулаНе начат
Факел
17:00
ОрдабасыНе начат

Радимов: я думаю, что по результатам первых двух или трех матчей Абаскаль поедет домой

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о тренере "Спартака" Гильермо Абаскале.
Фото: ФК "Спартак"
"Патовая ситуация, потому что капитан команды открыто говорит, что у него конфликт с главным тренером. Джикикя сказал, что останется, значит останется. Я думаю, что по результатам первых двух или трех матчей Абаскаль поедет домой", - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".

Напомним, что ранее агент Джикии заявил, что его клиент не продлит контракт с клубом, если главным тренером команды останется Гильермо Абаскаль. В текущем сезоне Джикия проиграл конкуренцию за место в основном составе новичку Срджану Бабичу. Георгий провел на поле всего 9 матчей и не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение центрального защитника с "красно-белыми" истекает по окончании текущего сезона. Команда испанского специалиста после 18-ти туров занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстает от "Краснодара" на восемь очков.

Радимов Спартак Абаскаль
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится