Радимов: я думаю, что по результатам первых двух или трех матчей Абаскаль поедет домой

Экс-игрок " Зенита " Владислав Радимов высказался о тренере " Спартака " Гильермо Абаскале.

Фото: ФК "Спартак"

"Патовая ситуация, потому что капитан команды открыто говорит, что у него конфликт с главным тренером. Джикикя сказал, что останется, значит останется. Я думаю, что по результатам первых двух или трех матчей Абаскаль поедет домой", - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".



Напомним, что ранее агент Джикии заявил, что его клиент не продлит контракт с клубом, если главным тренером команды останется Гильермо Абаскаль. В текущем сезоне Джикия проиграл конкуренцию за место в основном составе новичку Срджану Бабичу. Георгий провел на поле всего 9 матчей и не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение центрального защитника с "красно-белыми" истекает по окончании текущего сезона. Команда испанского специалиста после 18-ти туров занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстает от "Краснодара" на восемь очков.