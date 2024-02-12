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Песьяков: "Ростов" не предлагал продлить контракт. Переговоров нет

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Голкипер "Ростова" Сергей Песьяков рассказал, об отсутствии переговоров с клубом о новом контракте.
Фото: официальный сайт "Ростова"
"Ростов" не предлагал мне продлить контракт. Жду ли я новый контракт? Конечно, а кто не будет ждать? Переговоров нет", — цитирует Песьякова источник.

Сергей Песьяков выступает в составе "Ростова" с лета 2017-го года. Действующий контракт вратаря с клубом истекает в конце сезона. В текущем розыгрыше РПЛ на счету 35-летнего голкипера 16 матчей, в которых было пропущено 27 мячей.

После 18-ти туров чемпионата России "Ростов" с 21-м очком занимает 10-ю строчку в турнирной таблице. Контракт главного тренера Валерия Карпина также рассчитан до лета 2024-го года.

Источник: "РБ Спорт"

Ростов Песьяков
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