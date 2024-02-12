Резервный вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев может перебраться в московский "Спартак" в зимнее трансферное окно. Запрос "горожан" составляет 4 миллиона евро. Как сообщает источник, "Краснодар" планирует отклонять все предложения ниже указанной суммы.
Ранее появилась информация, что в услугах Станислава Агкацева заинтересован "Спартак", который планирует укрепить вратарскую позицию в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне на счету Агкацева лишь 45 минут в составе "Краснодара" в РПЛ. 22-летний голкипер является основным в Кубке России. В этом турнире он принял участие в 6-ти матчах, 2 из которых отстоял "на ноль". Контракт Агкацева с "Краснодаром" действует до лета 2025-го года.
Источник: "Евро-футбол"
Источник: "Краснодар" не отпустит Агкацева дешевле, чем за 4 млн евро
Стала известна сумма, за которую голкипер Станислав Агкацев может покинуть "Краснодар".
Фото: официальный сайт "Краснодара"