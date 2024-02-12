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Иванов: Глушаков где только не играл после "Спартака". Мы не готовы его подписать

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Президент "Урала" Григорий Иванов не воодушевлен перспективой подписания экс-полузащитника сборной России Дениса Глушакова.
Фото: официальный сайт РПЛ
"Глушаков где только не играл после "Спартака". Нет, мы не готовы подписать его", — цитирует Иванова источник.

После ухода из московского "Спартака" летом 2019-го года Денис Глушаков играл за "Ахмат", "Химки", "Пари НН" и "Спартак" из Костромы во Второй лиге. 2024-й год Глушаков начал вместе с "Ростовом", к которому присоединился на тренировочном сборе, однако, клуб не стал предлагать бывшему футболисту сборной контракт.

"Урал" перед стартом весенней части сезона занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды из Екатеринбурга 19 очков в 18-ти матчах. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет 2 очка.

Источник: "legalbet"

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