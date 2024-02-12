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Мор: рекомендую “Сочи” обратить внимание на Глушакова

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Бывший футболист московского “Спартака” Эдуард Мор порекомендовал “Сочи” подписать известного российского полузащитника Дениса Глушакова.
Фото: ФК "Ростов"
– У Дениса от природы здоровье сумасшедшее. Мастерство тоже есть, так что он должен быть востребован. Я рекомендую “Сочи” внимание на него обратить.

Ранее стало известно о том, что 37-летний Денис Глушаков покинул расположение “Ростова”. Отметим, что с южанами российский футболист провел два сбора. Ростовчане, по сведениям журналиста Ивана Карпов, всерьез рассматривали вариант с подписанием Глушакова на постоянной основе.

Напомним, сочинцы после 18 туров Российской Премьер-Лиги занимают последнее место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков.

Источник: “Матч ТВ”

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