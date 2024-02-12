– У Дениса от природы здоровье сумасшедшее. Мастерство тоже есть, так что он должен быть востребован. Я рекомендую “Сочи” внимание на него обратить.
Ранее стало известно о том, что 37-летний Денис Глушаков покинул расположение “Ростова”. Отметим, что с южанами российский футболист провел два сбора. Ростовчане, по сведениям журналиста Ивана Карпов, всерьез рассматривали вариант с подписанием Глушакова на постоянной основе.
Напомним, сочинцы после 18 туров Российской Премьер-Лиги занимают последнее место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков.
Источник: “Матч ТВ”
Мор: рекомендую “Сочи” обратить внимание на Глушакова
Бывший футболист московского “Спартака” Эдуард Мор порекомендовал “Сочи” подписать известного российского полузащитника Дениса Глушакова.
Фото: ФК "Ростов"