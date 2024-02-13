"У каждого клуба своя философия, своя стратегия. Не вправе кого-то осуждать. "Зенит" сделал свой выбор. Мне, правда, ближе путь развития, по которому идет "Краснодар" Галицкого. Но это, что называется, дело вкуса", - цитирует Иванова "СЭ".
По итогам осенней части текущего сезона РПЛ "Урал" находится на 12-й строчке в турнирной таблице. Екатеринбуржцы набрали 19 очков в 18 первых турах. Отрыв команды Владимира Гончаренко от зоны стыковых матчей составляет 2 балла.
На данный момент в чемпионате России лидирует "Краснодар", набравший 38 очков. Действующий чемпион страны "Зенит" отстает от краснодарского клуба на два балла и располагается на втором месте.
Президент "Урала": не вправе осуждать "Зенит", но мне ближе путь развития, по которому идет "Краснодар"
Президент "Урала" Григорий Иванов сравнил пути развития "Зенита" и "Краснодара".
Фото: Sport24