"Уже ведётся речь о том, чтобы было не четыре команды, а шесть или, может быть, даже восемь. Это означает, что будут и местные дерби, я думаю, и две российские команды. Тогда ещё четыре команды – из соседних стран и стран БРИКС. Летний турнир в Санкт-Петербурге состоится в любом случае. Тоже будем приглашать иностранных участников. Но Кубок Равноправия будет походить в Катаре", - заявил Медведев.
В минувшем розыгрыше Кубка Равноправия в рамках подготовки к весенней части сезона "Зенит" встречался с бразильским "Сантосом", китайским "Шанхаем Шэньхуа" и катарским "Аль-Духаилем". "Зенит" одержал три победы в трех матчах на турнире и занял в нем первое место. "Сине-бело-голубые" забили 12 мячей и пропустили лишь однажды.
Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак положительно оценил уровень организации турнира в Катаре, но раскритиковал уровень приглашенных команд. Первым официальным матчем "Зенита" в 2024-м году станет домашняя игра 19-го тура РПЛ против московского "Спартака".
Источник: "Чемпионат"
Медведев: в следующем Кубке Равноправия будет 6-8 команд
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев поделился планами об увеличении числа участников Кубка Равноправия в будущем.
Фото: официальный сайт "Зенита"