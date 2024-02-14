Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
ПСЖ
23:00
Реал СосьедадНе начат
Лацио
23:00
БаварияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
21:00
ФиорентинаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Ахмат
16:00
ЕнисейНе начат
Краснодар
16:00
АстанаНе начат
Урал
16:30
Нижний НовгородНе начат
Спартак
19:30
КайратНе начат

Агент Фернандеша Траоре – о возможном переходе игрока в ЦСКА: могу подтвердить факт переговоров с "армейцами"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Секу Траоре, представляющий защитника «Витории Гимарайнш» Жорже Фернандеша рассказал о возможном переходе игрока в состав «армейцев».
Фото: Getty Images
Представитель португальского защитника Жорже Фернандеша Секу Траоре высказался о возможном переходе футболиста в состав ЦСКА.

«Могу подтвердить, что веду переговоры с ЦСКА о переходе Жорже Фернандеша», - передает слова Траоре «Чемпионат».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «красно-синие» заинтересованы в услугах центрального защитника Витории Гимарайнш». В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел за «завоевателей» 27 матчей во всех турнирах и отличился одной голевой передачей.

Российские трансферы Фернандеш ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится