Представитель португальского защитника Жорже Фернандеша Секу Траоре высказался о возможном переходе футболиста в состав ЦСКА.
«Могу подтвердить, что веду переговоры с ЦСКА о переходе Жорже Фернандеша», - передает слова Траоре «Чемпионат».
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «красно-синие» заинтересованы в услугах центрального защитника Витории Гимарайнш». В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел за «завоевателей» 27 матчей во всех турнирах и отличился одной голевой передачей.
Агент Фернандеша Траоре – о возможном переходе игрока в ЦСКА: могу подтвердить факт переговоров с "армейцами"
Секу Траоре, представляющий защитника «Витории Гимарайнш» Жорже Фернандеша рассказал о возможном переходе игрока в состав «армейцев».
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