Полузащитник Денис Глушаков, тренировавшийся вместе с "Ростовом" на предсезонном сборе, может продолжить карьеру в Казахстане. Как сообщает источник, один из клубов казахстанской лиги предпринимал попытку подписать Глушакова, когда тот еще был на сборах "Ростова". Тогда футболист не заинтересовался таким вариантом продолжения карьеры.
Сам Глушаков заявлял, что в его планах подписание контракта с клубом РПЛ, однако "Ростов" не стал подписывать соглашение с 37-летним полузащитником. Первую часть сезона Глушаков провел в "Спартаке" из Костромы, выступающем во Второй лиге России. В костромском "Спартаке" также заявили, что не заинтересованы в возвращении Глушакова в команду. С 30-го января Глушаков является свободным агентом.
Источник: "metaratings"
Глушаков может продолжить карьеру в Казахстане
Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков заинтересовал клуб из чемпионата Казахстана.
Фото: официальный сайт РПЛ