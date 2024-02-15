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ЦСКА может подписать экс-форварда "Факела" Александра Долгова

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Нападающий Александр Долгов, находящийся в статусе свободного агента, может стать игроком московского ЦСКА.
Фото: официальный сайт РПЛ
25-летний нападающий Александр Долгов, покинувший воронежский "Факел" в начале месяца, близок к тому, чтобы стать футболистом ЦСКА. Как сообщает Metaratings, игрок находится на просмотре в клубе. Завтра Долгов примет участие в контрольном матче "армейцев" против "Родины".

В первой части сезона, которую Долгов провел в составе "Факела", на счету форварда 1 забитый мяч в 15-ти матчах в Чемпионате и Кубке России. В прошлом сезоне Александр Долгов выступал за подмосковные "Химки".

Факел ЦСКА Долгов
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