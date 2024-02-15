"Нужно задать вопрос руководителям клуба, как они представляют себе: может ли в российском чемпионате играть футболист, который официально арестован на своей родине? Тем более под судом он не вчера оказался. Такого человека не надо защищать. Святым он уже никогда не будет. Это не хороший пример. Если мы к своим футболистам предъявляем достаточно высокие требования, какая-то последовательность действий должна прослеживаться", - заявила Роднина.
Напомним, нидерландский суд приговорил форварда московского "Спартака" Квинси Промеса к 6-ти годам тюрьмы. 32-летний футболист был обвинен в организации преступного сообщества и незаконной транспортировке крупной партии запрещенных веществ. Ранее у Промеса уже были проблемы с законом: игрок обвинялся в нападении с ножом на члена семьи и нанесении ему телесных повреждений.
Сейчас Квинси Промес находится в ОАЭ вместе с командой. В Абу-Даби московский "Спартак" проходит подготовку к весенней части чемпионата России. В товарищеском матче против казахстанского "Кайрата", который завершился разгромной победой "красно-белых" со счетом 6:0, Промес вышел на замену на 60-й минуте и оформил дубль.
Источник: "Metaratings"
Депутат Роднина: нужно спросить руководство "Спартака" - может ли в России играть футболист, арестованный на родине
Депутат "Единой России" Ирина Роднина высказалась о деле форварда "Спартака" Квинси Промеса, осужденного на 6 лет судом Амстердама.
Фото: официальный сайт РПЛ